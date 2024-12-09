6 декабря в городе Рудный возле автовокзала, водитель автобуса, при повороте налево, совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась.

В пресс-службе также сообщили, что по факту самоубийства 62-летнего мужчины проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств дела.

«7 декабря в квартире было найдено тело 62-летнего мужчины, по предварительным данным совершившего аварию со смертельным исходом. Предполагается, что он совершил суицид через повешение», — сообщили в пресс-службе ДП области.

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