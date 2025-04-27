27 апреля в 08:55 на регулируемом железнодорожном переезде участка Есиль – Аркалык произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Несмотря на исправно действующую переездную сигнализацию, водитель трактора грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед движущимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия водитель трактора, получил травмы, несовместимые с жизнью.

КТЖ призывает водителей автотранспортных средств соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, строго следовать сигналам переездной сигнализации и помнить, что игнорирование правил может привести к трагическим последствиям.

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