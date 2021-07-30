Водитель погиб при столкновении с припаркованным грузовиком на трассе в Костанайской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 июля в 21.30 часов на въезде в Костанай, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

На автодороге «Рудный-Костанай» 43-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2114» не справившись с управлением допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем марки «JAC N944», под управлением 27-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте.

По данному факту начато расследование.

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