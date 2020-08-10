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Водитель погиб в ДТП в Костанайской области

alau.kz

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В селе Златоуст Сарыкольского района 41-летний водитель, управляя автомашиной Мерседес, не справился с управлением и совершил опрокидывание. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе департамента полиции области. 

ДТП произошло 9 августа в 11.00. По информации наших читателей, автомобиль перевернулся несколько раз и водитель вылетел из салона автомобиля.

В результате полученных травм водитель скончался в карете «Скорой помощи» по пути следования в районную больницу.

В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 ч 3 «Нарушение ПДД».

С начала года в области произошло 160 ДТП в которых погибло 24 человека и 218 получили ранения.

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