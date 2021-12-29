Водитель погиб в результате ДТП перед «затобольским кольцом»

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, ДТП случилось 27 декабря около 19.00 часов на автодороге «Костанай-Тобыл».

37-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», следуя с большего моста из Костаная в сторону города Тобыл, не справился с рулевым управлением.

«Он выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной «Opel Astra» под управлением 28-летнего жителя Костаная. Оба транспортных средства зарегистрированы на территории РФ. В результате ДТП водитель «ВАЗ-2110» госпитализирован в Костанайскую областную больницу, где в последующем скончался. Также в больницу была госпитализирована пассажир «ВАЗа». Водитель «Opel Astra» обратился в Костанайскую городскую больницу», — сообщили в пресс-службе.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по ст. 345 ч.3 Уголовного кодекса РК.

Департамент полиции призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть бдительными и учитывать изменения погодных условий.

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