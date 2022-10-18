Водитель проехал остановку, не соблюдают интервал. На что жалуются костанайцы выяснили с помощью нового сервиса

В Костанае в тестовом режиме был запущен сервис для оставления отзывов и жалоб на общественный транспорт Namys business, подключенный к мобильному приложению Smart Qostanai.

Особенностью сервиса является отзыв по QR коду оплаты размещенном в автобусе, что позволяет идентифицировать номер автобуса, дату и время происшествия и оперативно реагировать на поступающие обращения.

Так за первые две недели работы сервиса поступило 6 обращений, все они были отправлены в службу iKomek. Жалобы поступают по таким категориям как: “Несоблюдение интервала расписания”, Санитарное и техническое состояние автобуса”, “Водитель, “Проезд остановки”.

Результаты первых недель работы сервиса:

по трем обращениям в адрес предприятия были отправлены письма-претензии о соблюдении договорных обязательств.

по одному обращению, поступившему 4-го октября от пассажира автобуса, о некорректном поведении водителя, было проведено служебное расследование. Водитель был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

по одному обращению, поступившему 4-го октября от пассажира автобуса, о некорректном поведении водителя, было проведено служебное расследование. Водитель был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Также с 11 октября в мобильном приложении подключен сервис по приему обращений, жалоб и отзывов (на основе QR фискальных чеков выдаваемых при покупке). Разработчик приложения гарантирует, что все отзывы будут доведены до владельцев компаний выдавших чеки.

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