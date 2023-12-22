Водитель протащил полицейского на капоте авто в Рудном

Днем 22 декабря по улице Корчагина водитель Toyota остановился под знаком “парковка для инвалидов”. Рядом с данной парковкой находился и пост полиции. Патрульный полицейский, заметивший нарушение ПДД, подошел к автомобилю и сделал замечание водителю, сообщает polisia.kz

Последний отреагировал агрессивно и, проигнорировав законные требования сотрудника, пытался скрыться с места происшествия.

Полицейский преградил путь движению автомашины, но водитель продолжил движение. Он наехал на полицейского и протащил его на капоте около 50 метров. После чего, мужчина резко остановился, отчего полицейский упал с капота, и, нажав на педаль газа, скрылся. Незамедлительно была установлена личность водителя. Принятыми мерами задержан и доставлен в местное управление полиции 35-летний рудничанин.

Ему грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 380 УК РК “Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти” с максимальным наказанием до четырех лет лишения свободы. Детали происшествия выясняются. В ДП отметили, что для объективной оценки ситуации также назначено и служебное расследование в отношении действий сотрудника полиции.

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