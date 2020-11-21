Водитель сбил пешехода и врезался в забор частного дома в Костанае

ДТП произошло сегодня в Костанае. Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Амандельды — Козыбаева около 13:35 часов. Видео и фото в редакцию Алау прислал наш читатель.

На кадрах видно, как один из автомобилей, в результате ДТП влетел в забор жилого дома.

Пострадала женщина — пешеход, ее увезли на «Скорой». Есть ли еще пострадавшие, неизвестно.

Мы направили запрос в пресс-службу ДП Костанайской области.

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