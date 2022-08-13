Водитель скончался на месте. Полиция прокомментировала аварию в Рудном

Авария произошла в Рудном. Об этом сообщает пресс-служба ДТП области.
По факту ДТП в Рудном полицией начато досудебное расследование по статье 345 ч 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения»
Сегодня в 6.45 по улице Ленина 68-летний водитель автомашины Рено, выезжая с придомовой территории, не пропустил водителя Лексуса, который двигался по главной дороге.
Произошло столкновение. Водитель Рено скончался на месте.
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