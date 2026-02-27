Наезд на пешехода произошёл вечером 26 февраля на улице Кубеева в Костанае. Информация о происшествии получила широкий резонанс после публикации в социальных сетях — мать пострадавшей 13-летней девочки сообщила, что водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе и уехал с места ДТП.

По данным областного управления здравоохранения, у девочки диагностированы ушибы. После осмотра травматологами ей даны рекомендации по лечению и наблюдению в поликлинике по месту жительства. Мать пострадавшей разыскивает очевидцев случившегося.

В полиции Костаная факт ДТП подтвердили.

«На нерегулируемом пешеходном переходе водитель неустановленного автотранспорта совершил наезд и скрылся с места ДТП. Создана оперативная группа из числа сотрудников розыска по установлению данного транспортного средства. Сейчас есть наработки», — сообщил заместитель начальника управления полиции Костаная Марат Сахратов.

По данным правоохранительных органов, с начала года в городе зарегистрировано 16 наездов на пешеходов: девять — в январе и семь — в феврале. В 2024 году уже выявлено 339 случаев непредоставления преимущества пешеходам.

Также в этом году зафиксировано 516 фактов использования мобильного телефона за рулём — это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам полиции, невнимательность водителей остаётся одной из главных причин ДТП.

Стражи порядка изучают и видеозаписи, размещённые в интернете. По одному из таких случаев, зафиксированному на улице Тауельсиздик, водитель уже привлечён к ответственности.

