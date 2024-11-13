Полицейские с помощью системы «Коргау», которая отслеживает злостных нарушителей, задержали 29-летнего водителя минивэна. Об этом сообщает пресс-служба ДП.

За два месяца он превысил скорость 28 раз. Мужчина накопил штрафов почти на 720 000 тенге.

Например, 8 октября он проехал по городу со скоростью 101 км/ч при разрешённых 60 км/ч.

Кроме того, выяснилось, что у водителя не был пройден технический осмотр. За это ему выписали дополнительный штраф, а автомобиль отправили на стоянку.

С начала года этот водитель нарушил ПДД 40 раз, включая нарушения при маневрировании, использование мобильного телефона за рулём и неправильную перевозку пассажиров.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.