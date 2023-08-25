Водитель угнал грузовик и врезался в памятник в Житикаре

Фото предоставлено пресс-службой ДП
Водитель, который на угнанном грузовике врезался в памятник, будет привлечен к уголовной и административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
25 августа в городе Житикара 37-летний житель Аулиекольского района, с территории одного из предприятий угнал грузовую автомашину «Урал», спецтехнику.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП — столкновение с бордюрным ограждением центрального кольца и памятника «Слава труду» расположенного по улице Ш.Уалиханова.
В настоящее время полиция города Житикары начала досудебное расследование по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Также в отношении водителя возбуждено административное производство в соответствии со статьей 608 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».
Водитель задержан в административном порядке.