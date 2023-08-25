Водитель угнал грузовик и врезался в памятник в Житикаре

Водитель, который на угнанном грузовике врезался в памятник, будет привлечен к уголовной и административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

25 августа в городе Житикара 37-летний житель Аулиекольского района, с территории одного из предприятий угнал грузовую автомашину «Урал», спецтехнику.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП — столкновение с бордюрным ограждением центрального кольца и памятника «Слава труду» расположенного по улице Ш.Уалиханова.

В настоящее время полиция города Житикары начала досудебное расследование по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Также в отношении водителя возбуждено административное производство в соответствии со статьей 608 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

Водитель задержан в административном порядке.

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