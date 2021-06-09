Водителей без прав и в алкогольном опьянении задержали костанайские полицейские

С 17 мая по 16 июня на территории области проводится ОПМ «Безопасная дорога», сообщает пресс-служба областного ведомства.

С начала проведения ОПМ уже выявлено более 6 тысяч нарушений, в том числе задержано 127 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, 13 водителей управляли автомобилем, будучи лишенные права управления, задержано 91 водителей, не имеющих права управления. Сотрудниками полиции были задержаны двое водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенными судом права управления транспортным средством.

«В Костанае около 3.00 часов по улице Карбышева была остановлена автомашина «Опель», под управлением 35-летнего водителя . В городе Тобыл по улице Механизаторов остановлен автомобиль «ВАЗ-2109», под управлением 24-летнего водителя. Оба, будучи лишенные права управления, управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам зарегистрированы уголовные дела.

Также с 7 по 11 июня на территории области стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». а первый день проведения мероприятия выявлено более 60 нарушений ПДД водителями общественного транспорта, а также четыре факта нелегальной перевозки пассажиров.

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