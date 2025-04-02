Что нужно знать о правилах перевозки грузов в Казахстане? С такой памяткой 1 апреля 2025 года выступило Министерство транспорта страны, обратившееся к водителям грузовых автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Так, основные правила звучат следующим образом:

вождение автотранспортного средства без государственного номера запрещено законом;

невыполнение законных требований инспекторов транспортного контроля влечет за собой строгое наказание;

необходимо не только строго соблюдать правила дорожного движения, но также режим труда и отдыха;

запрещено превышать установленные весовые параметры. Нарушение этих норм влечет за собой административную ответственность.

«В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства размеры штрафа составляют от 40 до 1000 МРП (от 147 тысяч до 3,7 млн тенге)», — сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.

Согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать:

трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) – 25 тонн;

четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны;

пятиосные – 38 тонн;

с шестью и более осями – 44 тонны.

Сотрудники Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля также поделились недавней историей.

Тогда на столичном посту Кызылжар был зафиксирован случай передвижения грузового автотранспортного средства без государственного номера. Кроме того, водитель проигнорировал требование инспектора транспортного контроля об остановке т/с.

«В результате его привлекли к ответственности, и он получил административный арест на трое суток. Также данный перевозчик был оштрафован за перегруз свыше 50 тонн и отсутствие товарно-транспортной накладной на общую сумму почти 2 млн тенге», – говорится в сообщении ведомства.

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