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Водителей грузовиков штрафуют в Казахстане

Фотография для новости Водителей грузовиков штрафуют в Казахстане

Фотография Натальи Луговской/alau.kz

Как уже сообщалось ранее, по инициативе Министерства транспорта по республике было организовано рейдовое мероприятие под эгидой «Внимание, тяжеловесный автотранспорт», в ходе которого был усилен контроль за проездом тяжеловесных АТС, в том числе за самосвалами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РК.

Говоря о промежуточных итогах рейдовых мероприятий по весовому контролю большегрузов, следует отметить, что больше всего штрафов наложено в Мангистауской, Актюбинской областях и области Жетысу. Так, в результате данных рейдовых мероприятий были выявлены 293 нарушений с наложением административного штрафа в сумме порядка 100 млн тенге. В целом с начала акции Инспекциями транспортного контроля были осуществлены 30 выездов совместно с представителями средств массовой информации.

Отметим, что при перевозках большегрузными самосвалами часто допускаются нарушения Правил дорожного движения и правил перевозок грузов, в том числе допустимые весогабаритные параметры автотранспортных средств. На сегодняшний день всего по стране зарегистрировано более 450 тысяч грузовых транспортных средств, из-них более 60 тысяч самосвалы. Напомним, что допустимая и разрешенная нагрузка — 25 тонн.

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