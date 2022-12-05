Водителей могут оштрафовать за выезд на закрытые трассы в непогоду

Что случилось. Около месяца назад в Казахстане вступило в силу постановление правительства, которое предусматривает ответственность автомобилистов за нарушения мер предосторожности и ограничений на трассах. В связи с погодными условиями это постановление приобретает всё большую актуальность.

Ситуация на дорогах. По данным «КазАвтоЖол», за прошедшие выходные дорожники оказали помощь более чем 300 водителям, которые остались в снежном плену на республиканской трассах, передает informburo.kz

26-27 ноября из-за непогоды закрыли девять трасс в Восточно-Казахстанской, Абайской, Павлодарской, Жетысуской и Карагандинской областях. Несмотря на предостережения и запреты, некоторые автобусы выехали в рейс. Так, в Абайской области на трассе застрял пассажирский автобус, который выехал из села Акжар Тарбагатайского района. В салоне транспорта находилось 40 человек. Их эвакуировали и разместили в ближайшем населённом пункте.

На трассе Алматы – Усть-Каменогорск 26 ноября произошло массовое ДТП. Столкнулись грузовик Volvo и четыре легковушки – Lexus 570, Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Passat. Четыре человека погибли. Также на этой трассе дорожники совместно с сотрудниками местной полиции вызволили из снежного заноса более 100 фур и два автобуса с 45 пассажирами.

Между первым и вторым километрами трассы Таскескен – Бахты в Абайской области из-за сильного бурана и плохой видимости образовался затор из автотранспортных средств. Дорожники помогли трём автобусам, шести большегрузам и 40 легковым машинам.

В Акмолинской области помогли 10 людям, застрявшим на трассах из-за поломки авто и замерзания топлива в баке. На трассе Астана – Ерейментау – Шидерты помощь оказали гражданам России, которые направлялись в Новосибирск.

На республиканской автодороге Омск – Майкапшагай вызволили из снежного плена 45 легковых автомобилей и 20 фур.

Контекст. В 2021 году вопрос о назначении наказания за нарушение запрета на выезд за город во время непогоды поднял глава МЧС Юрий Ильин. По его словам, люди, которые оповещены о рисках возникновения ЧС, нередко пытаются объехать блокпосты и застревают на трассах. Местные исполнительные органы и ДЧС вынуждены проводить спасательные работы.

Такие водители умышленно рискуют своей жизнью и жизнью других людей, поэтому их нужно привлекать к административной ответственности, считает министр. При этом глава МЧС отметил, что срочные обстоятельства будут учитываться.

Какие штрафы и за что. Согласно постановлению правительства от 6 октября 2022 года, владельцы дорог и уполномоченные органы могут принимать решения о прекращении или временном ограничении движения транспортных средств по дорогам или на отдельных участках дорог, выставлять временные посты полиции и наряды патрульной полиции для обеспечения безопасности на дорогах.

За выезд из города после оповещения о непогоде на закрытую трассу водитель может получить штраф в размере 30 МРП (в 2022 году – 92 890 тенге) или 15 суток административного ареста. При повторном нарушении в течение года водителю грозит от 15 до 20 суток. Выезд из города в непогоду считается неповиновением законным требованиям уполномоченных органов.

Почему это важно знать. Погодные условия в Казахстане бывают непредсказуемыми, поэтому не всегда можно предвидеть закрытие трасс, планируя поездки. Оказаться на заснеженной трассе может каждый, особенно это актуально для дальнобойщиков и людей различных профессий, чья ежедневная работа связана с командировками. Стоит отметить, что в постановлении нет оговорок об условиях, при которых гражданина могут освободить от штрафа за движение по закрытой дороге. В МВД пока не смогли предоставить информацию о том, начали ли уже применять санкции к нарушителям, но сам риск получить штраф из-за непредвиденных обстоятельств побуждает внимательнее относиться к предупреждениям «Казавтожола» и МЧС.

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