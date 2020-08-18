Водителей незарегистрированных авто, привезенных из Армении, с 1 сентября будут привлекать к адмответственности

С 1 сентября 2020 года владельцы автомобилей не прошедших регистрацию, будут привлекаться к административной ответственности и им будет запрещено эксплуатировать транспортное средство. Как отмечают в пресс-службе ДП Костанайской области, для регистрации автомобилей, привезенных с Армении, осталось 10 дней.

До 1 сентября 2020 года эти автомобили необходимо поставить на учет и зарегистрировать в установленном порядке. Об этом сообщил начальник управления административной полиции полковник полиции Андрей Григоревский. В Костанайской области уже зарегистрировано свыше 270 таких автомобилей. Осталось узаконить более 100 авто. Андрей Григоревский отметил, что в стране созданы все условия для законной эксплуатации автомобилей, привезенных с Армении в Казахстан.

Во–первых, максимально упрошена процедура постановки на учет. Во-вторых, стоимость регистрации обходится владельцам таких автомобилей всего 12 тысяч тенге. В-третьих, несмотря на карантин, автоцоны регистрируют автомобили в упрощенном порядке.

Если посмотреть на практику других государств, то получается ни в одной стране, нет таких условий. К примеру, в России к этому вопросу подходят очень принципиально и запрещают эксплуатацию автомобилей с армянскими номерами, с постановкой их на штраф стоянку.

Как отмечает предприниматель, владелец трех автомобилей, привезенных из Армении Мырхазан Сейтжанов, он приобрел их для жены, дочери и себя. Цена машин была ниже рыночной, и это было выгодным приобретением. Автомобили поставил на учет одним из первых, с момента принятия Постановления Правительства.

«Заплатил 36 тысяч тенге за три машины, для того чтобы спокойно ездить в стране. Таких условий больше создано не будет»,- отмечает М. Сейтжанов.

Предприниматель Бибигуль Торгаева также пригнала «Мерседес» из Армении. Он стоил в два раза дешевле, чем на рынке Казахстана.

«Конечно, такие большие покупки все стремятся приобрести дешевле. Я сама участвовала в обсуждении всех спорных вопросов при регистрации этих автомобилей. Необходимо отметить, что нас услышали и пошли навстречу, создав очень хорошие условия для регистрации привезенных машин. Этой возможностью я воспользовалась сразу», — отмечает Бибигуль Торгаева.

» Многие автомобили, завезенные в страну из Армении были с перекинутым рулем управления справа-налево. Таким автомобилям необходимо получить протокол безопасности в Национальном центре экспертизы и сертификации, расположенном по адресу город Костанай, улица Карбышева 46. Получить протокол безопасности можно с сегодняшнего дня», — отмечает Григоревский.

После внесения поправок в действующий приказ МВД по регистрации транспортных средств, данные автомобили будут регистрироваться в РК.

С 1 сентября 2020 года владельцы автомобилей не прошедших регистрацию, будут привлекаться к административной ответственности и им будет запрещено эксплуатировать транспортное средство. В стране будет действовать полный запрет на эксплуатацию таких автомобилей. Директор Ассоциации автошкол Костанайской области Юлия Солопова отмечает, что наблюдала за развитием событий, которые складывались вокруг ситуации по регистрации автомобилей, привезенных из Армении.

«Сейчас в областном центре вижу много машин, которые передвигаются с желтыми номерами. Важно, что эти автомобили стали полноценными участниками дорожного движения», — говорит Юлия Солопова.

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