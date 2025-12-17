На республиканских автодорогах Казахстана 17 декабря ожидается ухудшение погодных условий.

По данным синоптиков, в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областях, а также в областях Абай и Жетысу местами пройдут осадки в виде дождя со снегом и снега.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, правила дорожной безопасности и учитывать возможное ухудшение видимости и состояния дорожного покрытия.

Рекомендуется заранее планировать поездки, увеличивать дистанцию и избегать резких манёвров на трассах.

