Водителей предупредили о сложных условиях на трассах

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Вниманию водителей: будьте осторожны на дорогах в условиях неустойчивой погоды. Сообщение распространила пресс-служба «Казавтожол».
По данным Казгидромета, на большой территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода. Это означает, что на дорогах могут возникать сложные условия, такие как дождь и сильный ветер.
Мы призываем всех водителей быть особенно внимательными, особенно на республиканских трассах. Соблюдайте скоростной режим, не забывайте про безопасную дистанцию и избегайте резких маневров.
Будьте внимательны за рулем. Если на дороге требуется помощь, звоните по номеру 1403 в Колл-Центр. Следите за сообщениями на информационных табло.
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