Водителей предупредили о сложных условиях на трассах

Вниманию водителей: будьте осторожны на дорогах в условиях неустойчивой погоды. Сообщение распространила пресс-служба «Казавтожол».

По данным Казгидромета, на большой территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода. Это означает, что на дорогах могут возникать сложные условия, такие как дождь и сильный ветер.

Мы призываем всех водителей быть особенно внимательными, особенно на республиканских трассах. Соблюдайте скоростной режим, не забывайте про безопасную дистанцию и избегайте резких маневров.

Будьте внимательны за рулем. Если на дороге требуется помощь, звоните по номеру 1403 в Колл-Центр. Следите за сообщениями на информационных табло.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.