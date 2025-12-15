Штраф 30 МРП за первое нарушение

Начальник управления Департамента ликвидации ЧС Магомед Ахриев 15 декабря 2025 года на брифинге напомнил об ответственности для водителей, выезжающих на трассы при действующих ограничениях, передаёт корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что такие действия подпадают под действие статьи 667 Кодекса РК об административных правонарушениях.

«При первом нарушении выписывается штраф в размере 30 МРП. В случае повторного факта уже рассматривается вопрос об административном аресте», – отметил Ахриев.

Что если водитель не знал об ограничениях

Журналисты уточнили, применяется ли наказание в случае, если водитель выехал на трассу из-за отсутствия связи и не был осведомлён о закрытии дороги.

«Это всё проверяется, в том числе по времени. В основном этим занимаются органы полиции. Детали сейчас не смогу пояснить, но хочу подчеркнуть: административная ответственность предусмотрена», – заявил представитель МЧС.

