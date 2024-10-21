Сообщение о погодных условиях распространила пресс-служба АО «КазАвтоЖол».
На республиканских автодорогах 22 октября в Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, а также в области Абай и Улытау местами ожидается дождь.
В Акмолинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях местами ожидается дождь со снегом.
«В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», — говорится в сообщении.