Сообщение о погодных условиях распространила пресс-служба АО «КазАвтоЖол».

На республиканских автодорогах 22 октября в Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, а также в области Абай и Улытау местами ожидается дождь.

В Акмолинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях местами ожидается дождь со снегом.

«В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», — говорится в сообщении.

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