Haval Kostanay провел тест-драйв в поле: работники «Садчиковского» оценили модели бренда в реальных условиях
20 ноября команда Haval Kostanay отправилась не в привычный городской автосалон, а в сторону предприятия...
1 декабря 2025 года на участках республиканских автодорог в Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Возможны ухудшение видимости, образование гололедицы и снежной каши на проезжей части, сообщает Казавтожол.
Рекомендации для автомобилистов:
Дорожные службы просят участников движения быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от дальних поездок при ухудшении погоды.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.