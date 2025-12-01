1 декабря 2025 года на участках республиканских автодорог в Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Возможны ухудшение видимости, образование гололедицы и снежной каши на проезжей части, сообщает Казавтожол.

Рекомендации для автомобилистов:

снизьте скорость и увеличьте дистанцию;

избегайте резких манёвров и торможений;

используйте ближний свет фар и противотуманные фары при снижении видимости;

проверьте состояние зимних шин, уровень омывающей жидкости и исправность стеклоочистителей;

заранее планируйте маршрут с учётом погодных условий и загруженности трасс.

Дорожные службы просят участников движения быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от дальних поездок при ухудшении погоды.

