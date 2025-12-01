USD 512.53 EUR 592.43 RUB 6.53

Водителей просят быть осторожнее на республиканских трассах

— Сегодня, 09:53
Изображение для новости: Водителей просят быть осторожнее на республиканских трассах

pixabay.com

1 декабря 2025 года на участках республиканских автодорог в Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Возможны ухудшение видимости, образование гололедицы и снежной каши на проезжей части, сообщает Казавтожол.

Рекомендации для автомобилистов:

  • снизьте скорость и увеличьте дистанцию;
  • избегайте резких манёвров и торможений;
  • используйте ближний свет фар и противотуманные фары при снижении видимости;
  • проверьте состояние зимних шин, уровень омывающей жидкости и исправность стеклоочистителей;
  • заранее планируйте маршрут с учётом погодных условий и загруженности трасс.

Дорожные службы просят участников движения быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от дальних поездок при ухудшении погоды.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.