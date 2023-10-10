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Водители автобусов и такси смогут проходить медосвидетельствование по-новому

pixabay.com

Согласно принятой норме, онлайн-формат осмотра водителей предусматривает использование автоматизированных медицинских комплексов, отвечающих требованиям законодательства и способных к проведению проверки общего состояния здоровья водителя.

При этом медицинские комплексы должны иметь возможность:

  • биометрической и (или) другой идентификации водителя;
  • осуществления онлайн-опроса на наличие жалоб;
  • проверки реакции зрачков на световой раздражитель;
  • проверки на алкогольное опьянение;
  • измерения температуры тела, артериального давления и пульса.

    Внедрение цифровых решений в данной сфере поможет перевозчикам, таксопаркам и автобусным паркам:

  • обеспечить прозрачность в процедурах проведения осмотра;
  • минимизировать условия для коррупции и сговора между водителями и медицинскими сотрудниками;
  • повысить уровень безопасность при перевозке пассажиров и багажа;
  • сократить временные издержки;
  • исключить бумажную бюрократию;
  • вести подробную аналитику за состоянием здоровья своих водителей.
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