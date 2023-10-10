Водители автобусов и такси смогут проходить медосвидетельствование по-новому

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Согласно принятой норме, онлайн-формат осмотра водителей предусматривает использование автоматизированных медицинских комплексов, отвечающих требованиям законодательства и способных к проведению проверки общего состояния здоровья водителя.
При этом медицинские комплексы должны иметь возможность:
- биометрической и (или) другой идентификации водителя;
- осуществления онлайн-опроса на наличие жалоб;
- проверки реакции зрачков на световой раздражитель;
- проверки на алкогольное опьянение;
- измерения температуры тела, артериального давления и пульса.
Внедрение цифровых решений в данной сфере поможет перевозчикам, таксопаркам и автобусным паркам:
- обеспечить прозрачность в процедурах проведения осмотра;
- минимизировать условия для коррупции и сговора между водителями и медицинскими сотрудниками;
- повысить уровень безопасность при перевозке пассажиров и багажа;
- сократить временные издержки;
- исключить бумажную бюрократию;
- вести подробную аналитику за состоянием здоровья своих водителей.
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