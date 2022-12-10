Водители автобусов меняли QR-коды для оплаты проезда и получали деньги на свои личные счета

Троих водителей автобусов уволили.

Трёх водителей автобусов уволили за махинации с QR-кодами для оплаты за проезд в Павлодаре, сообщает Pavlodarnews.

По словам руководителя отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Арслана Калиякбарова, водители меняли QR-коды для оплаты проезда на свои личные KaspiQR. Они систематически нарушали закон, получая деньги за проезд в обход системы. После проверки подложные коды демонтировали, но водители снова меняли их на свои.

Несмотря на то, что в городе и так наблюдается нехватка водителей, троих сотрудников пришлось уволить.

«Водители получали деньги в обход системы. Таким образом, нарушалась статистика подсчётов точного количества пассажиров, льготников, и возникало искажение в сумме платежей, за которые выделяются из бюджета средства», – отметил Арслан Калиякбаров.

По его словам, оплата по QR-коду действует на всех маршрутах города, и на водителях лежит ответственность за добросовестный сбор денег за проезд.

С 1 декабря в Павлодаре начал действовать дифференцируемый тариф на транспорте. Стоимость проезда наличными составляет 130 тенге, при электронной оплате – 80 тенге.

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