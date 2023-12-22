Водители довольны. В Костанае обновили автобусный парк

Перевозчики приобрели 59 автобусов последнего поколения. Техника адаптирована к местным климатическим условиям, оснащена системами слежения и контроля скорости.

Произведены автобусы в Карагандинской области. Всего в автопарке костанайских перевозчиков около 250 автобусов, но большая часть из них уже устарела. Последний раз обновление было в 2021 году, автобусы были маленькие, и жители города не особо обрадовались такой обновке.

Новые автобусы отечественной сборки фирмы Youtong имеет 25 посадочных мест. Всего же в автобус могут вместиться до 90 человек. Плюс есть место и под инвалидную коляску. Эти автобусы на три метра длиннее тех, что костанайской сборки.

Водитель компании «Альтаир» с большим удовольствием показывает новый автобус, за рулем которого будет ездить. Мужчина крутит баранку автобуса уже более 30 лет. Но за это время это его первый, новый автобус.

«Комфортабельные, теплые, есть для лиц с инвалидностью пандус. Печка, все работает. В салоне тепло, летом вот пожалуйста широкие окна, будет прохладно, нормально. Сейчас очень хорошо тормоза, рулевые, все легкое», — радуется водитель автобуса Джамбул Махмутов.

В общей сложности обновить автобусный парк удалось на 44%. Всего в городе появится 59 новых автобусов, пока пришли только 37, остальные 22 прибудут в январе. Костанайские перевозчики отмечают, что новый транспорт им был очень необходим.

«Были европейские все автобусы. Mercedes MAN. Ну они и сейчас в наличии еще ходят, это примерно 1997-2013-х годов. Часто ремонтировали? Да конечно, ремонтируем, техника изнашивается», — говорит заместитель председателя ПК «Альтаир» Андрей Кожевин.

Акимы области и города осмотрели, как работают пандусы и чем оснащены новые автобусы. Глава региона отметил, что в это году в два раза было увеличено субсидирование перевозчиков – с 2 млрд тенге до 4 млрд. В следующем тоже планируется увеличение.

«Мы готовы помогать нашим автоперевозчикам. Субсидии в обмен на обновления, то есть на инвестиции. То есть на будущий год нужно как минимум около 50 автобусов новых купить. Мы поможем, субсидирование можем довести до 6 миллиардов тенге. Такие возможности у нас имеются. Самое главное, чтобы жителям города было удобно, чисто, тепло. Эти автобусы существенно увеличены», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Техника адаптирована к местным климатическим условиям, оснащена электронными системами слежения и контроля скорости. 37 автобусов вышли на линию уже сегодня дня.

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