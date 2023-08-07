Водители и пешеходы: какие документы нужно иметь при себе в Казахстане

Владельцы автомобилей будут освобождены от необходимости иметь при себе большое количество документов.

Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили о том, что уже с осени казахстанские водители перестанут беспокоиться о забытом дома документе техосмотра: его планируют оцифровать в приложении EgovMobile.

Корреспондент Tengri Life расскажет, в каких еще случаях вам помогут приложения в мобильном телефоне.

Водители

К примеру, многие водители смогут освободить свой «бардачок» — гора документов не нужна, когда под рукой есть телефон.

«За отсутствие водительского удостоверения и техпаспорта штрафовать водителей не будут. Автолюбителям не обязательно иметь при себе оригинал удостоверения личности или паспорта. Полицейским можно предоставить официальный электронный вариант документа, удостоверяющего личность, все остальное они могут пробить по базам данных», — ответили в пресс-службе МВД Казахстана на вопрос корреспондента Tengri Life.

То есть теперь достаточно цифровой версии удостоверения личности в таких приложениях, как EgovMobile.

Пешеходы

При этом казахстанским пешеходам нет необходимости иметь при себе какие-либо документы.

«Каких-либо правовых актов, обязывающих прохожих иметь при себе документы, удостоверяющие личность, не имеется. Также казахстанцы могут использовать официальные электронные документы для входа в административные здания с пропускной системой», — уточнили в МВД.

Запрос о значимости электронного документа был направлен и в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. В министерстве четко разъяснили, в каких местах казахстанцы могут воспользоваться официальной услугой в мобильном приложении.

Цифровые документы можно предъявить в следующих местах:

В отделениях банков;

Нотариусы;

Казпочта — при приеме и отправке посылок во всех отделениях страны;

Аэропорты РК — на стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра на внутренних рейсах;

Железнодорожные вокзалы — при посадке в вагоны на железнодорожных вокзалах АО «КТЖ»;

ЕНПФ;

Казахтелеком;

ЦОН.

Что же делать, если у вас отказываются принимать официальную цифровую копию документа? Мы нашли ответ на этот вопрос:

«В некоторых отделениях банков какой-то оператор может не принять цифровой документ. В этой части в мобильном приложении имеется кнопка «Помощь». Если какой-то банк или оператор не принимает цифровой документ, нажав кнопку помощи, граждане могут написать детально адрес филиала, какой сотрудник не принял документ. В таких случаях МЦРИАП сможет оперативно на это отреагировать и провести совещание с руководством этих банков либо компаний», — сообщили в пресс-службе министерства.

В настоящее время сервис «Цифровые документы» мобильного приложения eGov mobile содержит 27 документов (удостоверение личности, паспорт, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР тест и свидетельство о рождении и другие), которыми активно пользуются более 11.7 миллионов граждан.

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