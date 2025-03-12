Депутат мажилиса Парламента Болатбек Нажметдинұлы озвучил вопрос министру транспорта Марату Карабаеву о неудовлетворительном состоянии платных дорог в регионах.

«Мы сталкиваемся с другой серьёзной проблемой — водители-перевозчики массово жалуются на то, что платные дороги, особенно дороги платной категории, не соответствуют заявленным стандартам качества. Люди вынуждены платить за проезд по трассам, на которых приходится дополнительно тратиться на ремонт автомобилей. Почему происходит такая ситуация? Кто несёт за контроль качества платных дорог. Народ спрашивает: «Зачем платить там, где дорогая заявленная на бумаге, как качественная, а на самом деле требует ремонта. Мы не раз поднимали этот вопрос. Всегда получали формальный ответ»,-сказал депутат Болатбек Нажметдинұлы.

На вопрос ответил министр транспорта РК Марат Карабаев.

«Хотел бы отметить, что в Казахстане самые низкие тарифы в сравнении с другими странами. Она на 20 и более раз ниже. Да, проблема с определенными участками имелись по двум причинам. Своевременно деньги не были выделены на ремонтные работы. Также дорога на Боровое — её завершили в 2009 году, пропустили межремонтных срока. В тех участках, где у нас дорога плохая, мы именно тот участок платность не взимаем, то есть в общей стоимости проезда дорог за этот участок платность не взымается. Все участки, которые не ремонтировались, они пройдут полным ремонтом», — сказал министр транспорта.

Как правильно продвигать Ютуб-канал с Шортс в Казахстане Опытные видеоблогеры задействуют Shorts в качестве буста обычных роликов. Да, это вполне рабочая схема. Но...