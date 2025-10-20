Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля совместно с административной полицией при координации Главной транспортной прокуратуры провёл по всей стране широкомасштабные рейды. Основная цель — повышение безопасности пассажирских перевозок и профилактика дорожно-транспортных происшествий.

По данным ведомства, в ходе проверок выявлено свыше 13,6 тысячи нарушений законодательства.

Среди них:

1 167 случаев нарушения правил перевозки пассажиров и багажа;

случаев нарушения правил перевозки пассажиров и багажа; 394 факта нелегальных перевозок , преимущественно в сфере такси;

факта , преимущественно в сфере такси; 1 962 нарушения, связанные с отсутствием техосмотра или несоответствием транспорта техническим требованиям.

Особое внимание инспекторы уделили автомобилям с правым рулём — Toyota Alphard, Estima и другим моделям, используемым для междугородних рейсов. Зафиксировано 213 случаев выезда на встречную полосу.

Кроме того, в ходе рейдов установлено, что некоторые водители такси выполняли по 5–6 междугородних рейсов в сутки, игнорируя нормы труда и отдыха.

«Усталость водителя на длинных маршрутах по степени риска сопоставима с вождением в состоянии опьянения», — подчеркнули в Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля.

Также выявлено 268 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и 2 506 случаев использования мобильного телефона за рулём.

Комитет призывает перевозчиков строго соблюдать требования законодательства, следить за техническим состоянием транспорта и не подвергать риску жизни пассажиров.

Контрольные мероприятия продолжатся в усиленном режиме по всей стране, сообщили в ведомстве.