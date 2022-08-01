Купил без документов. За что задержали водителя авто полицейские Костаная

При проведении акции «Безопасная дорога» по улице Абая города Костаная сотрудниками роты патрульной полиции Бахтияром Айтмурзой и Азаматом Бекмагамбетовым была остановлена автомашина марки «Тойота Альфард» с российскими номерами.
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«Проследовав по объездной по улице Базовая, нами была остановлена автомашина«Тойота». При проверке документов сверили VIN-код, который отсутствовал, — рассказывает старший лейтенант Бахтияр Айтмурза.
Водителя транспортного средства доставили в Южный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а машина выдворена на спецстоянку. По словам мужчины, он приобрел авто без договора купли-продажи, на руках имеется только свидетельство транспортного средства.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 386 ч.1 УК «Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером».
Стоит отметить, с начала года патрульные полицейские роты ДП области выявили 6 фактов подделки и уничтожения идентификационных номеров,1 факт подделки документов.
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