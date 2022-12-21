Водителя-иностранца с 27 нарушениями ПДД остановили в Костанае

Водитель передвигался на автомобиле с российским номером.

21 декабря сотрудниками полиции при проведении рейдовых мероприятий на территории Костанайской области с помощью комплекса «EkinPatrolG2» задержана автомашина марки «SKANIA» с российским учетом.

Водитель указанного транспортного средства является гражданином РФ, у которого имелись 27 нарушений ПДД, зафиксированные автоматическими средствами фиксации на общую сумму 688 445 тенге. Штрафы погашены в полном объеме.

Полицейские напоминают, что согласно нормам административного законодательства правонарушитель имеет право погасить административный штраф в размере 50% в течение 7 суток с момента составления протокола, а если правонарушение зафиксировано автоматическими средствами фиксации с момента надлежащего доставления предписания.

Вместе с тем, проверить наличие имеющихся непогашенных штрафов возможно через публичный сектор ИС «ЕРАП», портал «Qamqor», «Egov»и приложения банков второго уровня.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.