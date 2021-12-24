Водителя, который насмерть сбил пешехода в городе Тобыл, освободили по амнистии

Приговором Костанайского районного суда от 5 ноября за нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, осужден житель Костанайской области И. к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Как сообщает пресс-служба областного суда, удовлетворен частично гражданский иск потерпевшего Б. и в его пользу с осужденного И. взысканы компенсация морального вреда в размере 2 000 000 тенге и материальный ущерб в размере 1 037 493 тенге.

Как установлено в суде И., 22 июля 2021 года в районе автобусной остановки «5 магазин» города Тобыл, управляя автомашиной марки «Audi 89», совершил наезд на пешехода Б., переходившего проезжую часть дороги.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался в Костанайской областной больнице.

Не согласившись с приговором суда, осужденный И. и его адвокат подали апелляционные жалобы на суровость меры наказания и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Судебная коллегия по уголовным делам приговор суда первой инстанции изменила, применив к осужденному И. положения Закона РК «Об амнистии в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан» от 7 декабря 2021 года и освободив его от основного вида наказания, поскольку последний совершил преступление небольшой тяжести по неосторожности и в момент совершения ДТП не находился в состоянии опьянения.

Но он будет лишен права управлять автомобилем 5 лет.

При указанных обстоятельствах применение амнистии является обязанностью суда.

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