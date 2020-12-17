Водителя, который разбил несколько машин, нашла полиция Костаная

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 16 декабря в 02:33 часов в г. Костанай по улице Кочубея, 1 и Волынова, 18 34-летний житель Костанайского района, управляя автомашиной марки «ГАЗ-53» будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на ограждение, а так же на другие транспортные средства, после чего скрылся с места происшествия.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан полицейскими.
В отношении 34-летнего мужчины составлены административные протоколы по статьям 610, 611 КоАП РК.
Кроме этого, отделом полиции Костанайского района в отношении мужчины ведётся расследование по факту угона данного автотранспорта, на котором было совершено ДТП.
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