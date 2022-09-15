Водителя лишили свободы и пожизненного права управления авто — ДП Костанайской области

В этом году в Мендыкаринском районе за управление транспортным средством водителями, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, привлечено 30 водителей.
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В отношении жителей района вынесены постановления об административном аресте на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.
Однако, как рассказали в полиции, некоторые водители сознательно продолжали грубо нарушать правила дорожного движения, будучи лишенными права управления.
К примеру, патрульные полицейские задержали 39-летнего местного жителя, который совершил аналогичное умышленное транспортное уголовное правонарушение. Мужчина не раз управлял автомашиной в нетрезвом виде, при этом был лишен права управления.
Мендыкаринец привлечен к уголовной ответственности по статье 346 УК РК. Решением суда он приговорен к лишению свободы на срок 4 года и отбывает наказание. Кроме того, осужденный пожизненно лишен права управления транспортными средствами.
Отметим, что большинство дорожно-транспортных происшествий связано с сознательным грубым нарушением водителями правил дорожного движения, не соблюдением скоростного режима, очередности проезда, выезда на полосу встречного движения, неправильным выбором дистанции, нарушения правил проезда пешеходных переходов и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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