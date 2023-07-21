Водителя мотоцикла осудили за смерть пассажира в Костанайской области

В Костанайском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении К. за нарушение лицом, управлявшим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

4 апреля в посёлке Московское Костанайского района водитель К., управляя мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем, движущимся во встречном направлении.

В результате ДТП пассажир Л., сидевший на пассажирском сиденье кузова мотоцикла подсудимого К., от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В ходе судебного разбирательства прокурор просил назначить наказание подсудимому К.в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет. Потерпевшая – мать погибшего просила назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы. Подсудимый К. вину и исковые требования признал в полном объеме, принес извинения потерпевшей стороне.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого К. чистосердечное признание вины и его раскаяние в содеянном, а также наличие малолетнего ребенка.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет.

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