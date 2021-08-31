Водителя накажут за дачу взятки полицейскому — ДП Костанайской области

В отношении водителя транспортного средства, который нарушил правила дорожного движения в городе Тобыл, начато досудебное расследование по статье «Дача взятки». Об этом сообщает пресс-служба ДП.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, водитель нарушил правила маневрирования, за что был остановлен патрульной полицией для составления административного протокола по статье 595 КоАП РК. По статистике это одна из основных причин совершения ДТП.

Пытаясь уйти от ответственности, водитель предложил полицейским взятку. Данный факт зафиксирован на видео-жетон.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

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