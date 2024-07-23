Водителя оштрафовали за танец девушки на дороге в Костанае

Кадр из видео
На днях в одной из соцсетей появился ролик. Девушка вышла из машины и начала танцевать на дороге. Данный ролик прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области.
Танцевавшую девушку полицейские не нашли, но, за нарушение правил перевозки, посадки и высадки пассажиров водителя автомобиля оштрафовали на 9 тысяч тенге.
С начала года костанайскими полицейскими пресечено более 76 тысяч нарушений ПДД, в том числе за управление транспортными средствами в нетрезвом виде привлечено порядка 700 водителей.
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