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Водителя оштрафовали за танец девушки на дороге в Костанае

Кадр из видео

На днях в одной из соцсетей появился ролик. Девушка вышла из машины и начала танцевать на дороге. Данный ролик прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области. 

Танцевавшую девушку полицейские не нашли, но, за нарушение правил перевозки, посадки и высадки пассажиров водителя автомобиля оштрафовали на 9 тысяч тенге.

С начала года костанайскими полицейскими пресечено более 76 тысяч нарушений ПДД, в том числе за управление транспортными средствами в нетрезвом виде привлечено порядка 700 водителей.

 

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