Водителя оштрафуют. От искры произошел пожар в лесничестве Костанайской области

Пожар случился в Карабалыкском районе. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

11 мая на территории Байкадамовского лесничества в Карабалыкском районе Костанайской области, вблизи села Песчаное, произошло загорание сухой травы на площади 0,4 гектаров. Огонь перешел на лесные колки, охватив 0,6 гектаров.

«Возгорание обошлось малыми потерями. Локализовать пожар удалось в 19.30, борьба со стихией продолжалась всю ночь и завершилась к 09.00. Проведена опашка, выставлена техника для охраны и наблюдения. Причиной возгорания послужила неисправная техника — автомашина КАМАЗ. Работник местного КХ обрабатывал поле. Машина сломалась возле лесопосадки и в ходе ремонта возникла искра, от которой загорелась сухая трава. В ликвидации огня участвовали 10 человек и 4 единицы техники Михайловского и Байкадамовского лесничества. Сотрудники управления лесного хозяйства и ДЧС составили административный протокол в отношении нарушителя по статье «Нарушение правил пожарной безопасности и санитарных норм в лесах, повлекших возникновение пожара», — сообщили в пресс-службе ДЧС.

ДЧС Костанайской области напоминает о строгом соблюдении правил пожарной безопасности в лесостепной зоне. С наступлением пожароопасного периода запрещено: разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, сжигание мусора, сухой травы, бытовых отходов, а также проведение сельхозпалов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.