Водителя отправили за решетку на год в Костанайской области

В Костанайском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении жителя района по статье «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного управления».

Судом установлено, что в городе Тобыл Костанайского района подсудимый, будучи ранее лишенным права управления транспортным средством сел пьяным за руль автомобиля марки «ВАЗ 2114». Степень опьянения, согласно заключению врача-нарколога, была средней степени.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину.

Приговором суда назначено наказание в виде одного года лишения свободы, с пожизненным лишением права управления транспортными средствами, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

В зале суда подсудимый взят под стражу.

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