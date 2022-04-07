Водителя, причинившего ущерб ЖКХ, арестовали почти на месяц в Костанае

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5 апреля в Костанае Д., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «Ваз 21013» не имея права управления транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
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При попытке бегства от сотрудников дорожной полиции мужчина совершил наезд на металлический забор и светофорный объект, причинив материальный ущерб ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная».
Правонарушитель в суде вину признал в полном объеме.
Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям Костаная он признан виновным и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста сроком на 20 суток.
Постановление не вступило в законную силу.
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