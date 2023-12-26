Водителя, проехавшего мобильный пост в Костанайской области, задержали полицейские

Мужчина приехал в районный центр за покупками. Несмотря на штормовое предупреждение, пытался выехать за пределы населенного пункта и проигнорировал законные требования сотрудника полиции о запрете выезда.
Мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 667 КОАП РК “Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа”.
Его поместили в комнату временного задержания местного отдела полиции.
В ДП Костанайской области призывают водителей не игнорировать сообщения о перекрытии дорог.