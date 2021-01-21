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Водителям не нужно иметь при себе водительское удостоверение. Парламент принял поправки

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Водителям автомашин больше не нужно иметь при себе водительское удостоверение и документ о регистрации авто, передает корреспондент zakon.kz.

Сенат принял поправки в законодательство по вопросам дорожного движения.

Законопроектом предусматривается исключить из действующего законодательства норму, обязывающую иметь при себе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, выданных в Республике Казахстан. То есть водитель, если его остановит сотрудник полиции, сможет представить свое удостоверение личности, а уже по нему сотрудник полиции через планшет сможет проверить все необходимые документы, — сообщил депутат Нурлан Бекназаров на пленарном заседании Сената.

Кроме того, предлагается из Кодекса об административных правонарушениях исключить административную ответственность за несоблюдение норм, обязывающих водителей иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Теперь гражданам не придется платить штрафы за отсутствие при себе документов.

Изменения и дополнения в законопроект не применяются к иностранным водителям и зарубежным транспортным средствам, то есть они обязаны иметь при себе все необходимые документы, — уточнил сенатор.

В законопроекте предлагается еще одна поправка, предусматривающая запрет на первичную регистрацию автобусов возрастом более 10 лет. Данная норма вводится в действие с 1 января 2022 года.

В стране каждый третий автобус эксплуатируется свыше 20 лет. Этот показатель увеличивает количество ДТП, что приводит к тяжким последствиям для граждан, поэтому возникает необходимость в обновлении парка автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, — пояснил Бекназаров.

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