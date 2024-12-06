Вступил в силу закон, касающийся изменений в сфере дорожного движения, который нацелен на повышение безопасности на дорогах и снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Нововведения коснутся всех водителей, передвигающихся по дорогам международного и республиканского значения.

Костанайские полицейские пояснили, где будет измеряться «средняя скорость», и почему в Костанайской области пока не надо опасаться штрафа за её превышение.

«Касательно нашей области пока «средняя скорость» на международных и республиканских дорогах вводиться не будет. В дальнейшем с учётом аварийности будет рассмотрен вопрос о её введении на платных участках. В настоящее время на автодорогах М-36 на граница РК с Челябинской областью установлено три арки платности. А также на автодороге А-22 от посёлка Кунай до Денисовки установлено четыре арки платности. В случае введения платных дорог » средняя скорость» будет вводиться именно на этих участках между арками. Вопросм платности дорог занимается министерство транспорта. На сегодня в нашей области платных дорог не имеется», — сообщила старший инспектор УМП ДП Костанайской области Эльмира Испандиярова.

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