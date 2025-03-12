Этим летом автолюбителям Костаная придётся довольно часто корректировать свой маршрут. В городе предстоит масштабный ремонт дорог. На 80 улицах проведут средний, ещё на трёх будет реконструкция.

На ремонт улично-дорожной сети Костаная в этом году выделено более семи миллиардов тенге. Планируется отремонтировать 45 километров дорог, на 10 километров больше, чем годом ранее.

«Будем доделывать улицу Сьянова, в границах от Гоголя до Рабочей, получается объект у нас переходящий, в прошлом году мы начали, инженерные сети поменяли. В этом году у нас благоустройство, асфальт уже, тротуары. Две реконструкции начнем в этом году. Они у нас одногодичные. Это реконструкция улицы Фролова, и Наримановская», — говорит главный специалист отдела ЖКХ Костаная Чингиз Омаров.

Реконструкция на этих улицах, в рамках программы развития транспортной инфраструктуры, будет проводиться на участках от проспекта Абая до улицы Баймагамбетова. Будут расширены их проезжие части, что обеспечит дополнительные парковочные места в микрорайоне «Жана кала» и разгрузит эти транспортные артерии.

«Также средний ремонт. Мы уже получили ведомственную экспертизу по 80 улицам. По 40-а мы уже договоры заключили, получается подрядчик у нас определен. По сорока у нас еще идут конкурсные процедуры. Буквально в этом месяце уже должны договоры заключить. В рамках среднего ремонта мы будем менять асфальтобетонное покрытие, частично бордюры, тротуары», — рассказал Чингиз Омаров.

Улицу Каирбекова планируют отремонтировать на участке от Тауельсиздик до Лермонтова, проспект Назарбаева от Каирбекова до Доненбаевой. Будет ремонт и на проспекте Аль-Фараби, от Баймагамбетова до Майлина, а так же на улице Темирбаева.

«Что касается улиц Дощанова, Мауленова, то в текущем году мы наверное проведем только ямочный ремонт, полностью полотно менять не будем, в связи с тем, что у ГКП «КТЭК» у них по плану там будут работы производить по замене теплотрассы», — отметил Чингиз Омаров.

Также акимат планирует и ремонт дворовых территорий, тех, где асфальт не менялся уже в течение 20, и даже 30 лет, на что также выделены деньги из бюджета. В плане 49 дворов. Ремонт позволит руководству города довести все внутренние территории города до удовлетворительного и хорошего состояния.

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