Водителям в Казахстане можно будет ездить вообще без документов

Поправки в законодательство, направленные на развитие цифровизации, парламентарии приняли в двух чтениях.

Документ предполагает корректировку 60 законодательных актов, включая девять кодексов, в том числе расширение сферы применения сервиса цифровых документов и равнозначность электронных документов их бумажным аналогам, пишут kolesa.kz

Как рассказали редакции Kolesa.kz представители МЦРИАП РК*, закон отправлен на подпись президенту. Поправки, уравнивающие цифровые и бумажные документы, вступят в силу через 10 дней после его официальной публикации.

Таким образом, примерно с середины июля текущего года, для того чтобы подтвердить личность гражданина РК, достаточно будет предъявить электронную копию удостоверения. При этом в приложении eGov, а также приложениях банков второго уровня сегодня хранятся электронные версии удостоверения личности, водительских прав и техпаспорта (СРТС), которые будут равнозначны документам на бумажном носителе.

Ранее в Казахстане водителям (гражданам РК) разрешили ездить без прав и техпаспорта, имея при себе только удостоверение личности.

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