Карабалыкским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении водителя. Его судили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
11 августа примерно в 23.30 часов в п.Карабалык водитель управляя автомобилем. По данным суда, он выбрал скорость движения, не обеспечивающую контроль над движением транспортного средства, не учел дорожно-метеорологические условия и видимость в направлении движения, проигнорировал дорожный знак. Водитель совершил наезд на пешехода, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия девушка получила телесные повреждения, вызвавшие травматический шок, от которого она скончалась на месте происшествия.
Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание — полное признание вины и чистосердечное раскаяние. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом не установлено.
Суд назначил водителю наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права, управления транспортным средством на срок 5 лет.
Кроме того, судом с подсудимого в пользу матери погибшей взыскана компенсация морального вреда в сумме 3 000 000 тенге.