Карабалыкским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении водителя. Его судили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

11 августа примерно в 23.30 часов в п.Карабалык водитель управляя автомобилем. По данным суда, он выбрал скорость движения, не обеспечивающую контроль над движением транспортного средства, не учел дорожно-метеорологические условия и видимость в направлении движения, проигнорировал дорожный знак. Водитель совершил наезд на пешехода, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия девушка получила телесные повреждения, вызвавшие травматический шок, от которого она скончалась на месте происшествия.

Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание — полное признание вины и чистосердечное раскаяние. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом не установлено. Суд назначил водителю наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права, управления транспортным средством на срок 5 лет. Кроме того, судом с подсудимого в пользу матери погибшей взыскана компенсация морального вреда в сумме 3 000 000 тенге.

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