Водителю стало плохо за рулем. ДТП с автобусом прокомментировали в полиции

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 41-летний водитель маршрутного автобуса, следуя по улице Тауелсиздик в сторону реки Тобол при повороте налево на улицу Баймагамбетова не справился с управлением.
Водитель заехал на тротуар территории гостиницы, совершил наезд на ель. Предположительно причиной ДТП стало внезапное ухудшение самочувствия. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет. По факту ДТП собран первоначальный материал.
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, водителя доставили в городскую костанайскую больницу.
«Состояние после судорог. Гипертонический криз. Мужчина сейчас находится в больнице»,- сообщили в ведомстве.
Видео с места ДТП прислал в редакцию Алау очевидец.
COVID-2019 в Казахстане
106425 - зарегистрированно
99893 - выздоровевших
1634 - летальных случаев
3436 - в Костанайской области