Водителю стало плохо за рулем. ДТП с автобусом прокомментировали в полиции

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 41-летний водитель маршрутного автобуса, следуя по улице Тауелсиздик в сторону реки Тобол при повороте налево на улицу Баймагамбетова не справился с управлением.

Водитель заехал на тротуар территории гостиницы, совершил наезд на ель. Предположительно причиной ДТП стало внезапное ухудшение самочувствия. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет. По факту ДТП собран первоначальный материал.



Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, водителя доставили в городскую костанайскую больницу.

«Состояние после судорог. Гипертонический криз. Мужчина сейчас находится в больнице»,- сообщили в ведомстве.

Видео с места ДТП прислал в редакцию Алау очевидец.

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