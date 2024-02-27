Водителю, у которого случился приступ, помогли костанайские полицейские

Двум патрульным поступило сообщение о подозрительной машине, стоящей на обочине проспекта Абая в районе автовокзала. Прибыв на место, они постучали в окно автомобиля, но водитель не отреагировал.

Состояние мужчины, который сидел без движения и закатывал глаза, патрульным показалось странным. Полицейские вызвали скорую и, совместно с медиками приняли решение разбить пассажирское окно, стараясь не навредить человеку.

Вызволив мужчину, полицейские передали его врачам, те госпитализировали его в больницу. Как выяснилось, у водителя случился диабетический приступ. Его родственники поблагодарили сотрудников специальных служб, за оказанную помощь.

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