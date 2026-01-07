USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Водительские права в Казахстане переведут полностью в онлайн

— Сегодня, 11:10
Услугу по оформлению водительских удостоверений в Казахстане планируют полностью перевести в онлайн-формат. Об этом сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин.

Альтернативы не предусмотрено

По его словам, другого способа получения водительских прав не будет — оформить документ можно будет исключительно через цифровые сервисы.

Помощь в ЦОНах сохранится

При этом гражданам, которые обратятся в ЦОН, не откажут в обслуживании. Сотрудники помогут установить мобильное приложение eGov mobile или направят посетителей в зону самообслуживания, где проконсультируют по получению услуги онлайн.

Сроки внедрения

В кулуарах заседания правительства Коняшкин отметил, что полная цифровизация услуги запланирована уже на текущий год.



