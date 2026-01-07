Услугу по оформлению водительских удостоверений в Казахстане планируют полностью перевести в онлайн-формат. Об этом сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин.
Альтернативы не предусмотрено
По его словам, другого способа получения водительских прав не будет — оформить документ можно будет исключительно через цифровые сервисы.
Помощь в ЦОНах сохранится
При этом гражданам, которые обратятся в ЦОН, не откажут в обслуживании. Сотрудники помогут установить мобильное приложение eGov mobile или направят посетителей в зону самообслуживания, где проконсультируют по получению услуги онлайн.
Сроки внедрения
В кулуарах заседания правительства Коняшкин отметил, что полная цифровизация услуги запланирована уже на текущий год.
