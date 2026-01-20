Жители микрорайона Береке в Костанае вновь сообщают о проблемах с водоснабжением. В редакцию поступило видео, на котором видно, что из кранов по-прежнему течёт ржавая вода с песком.

Жалобы звучат с осени

Напомним, в начале ноября съёмочная группа уже выезжала в этот район. Тогда жители жаловались, что из-за грязной воды выходят из строя счётчики, портится сантехника, стиральные машины и бойлеры. По словам горожан, ситуация до конца так и не решилась.

Повреждённая техника и покупная вода

Жительница дома №49 микрорайона Береке Бахыткуль Абдихрахманова рассказала, что в декабре у неё засорилась стиральная машина, из-за чего пришлось вызывать сантехника и оплачивать ремонт. Кроме того, семья вынуждена регулярно покупать питьевую воду, так как использовать воду из-под крана опасаются, особенно для маленьких детей — из-за большого количества песка.

Улучшения есть не у всех

По словам другой жительницы дома №49 Анны Торохтий, в её квартире песка стало меньше, однако проблема сохраняется не во всех подъездах. Жители продолжают обмениваться фото- и видеодоказательствами в общих чатах. При этом многие по-прежнему не используют воду для питья и приготовления пищи из-за неприятного запаха и опасений за здоровье.

Промывка сетей и отключения воды

Жители отмечают, что сотрудники ГКП Костанай-Су неоднократно проводили промывку сетей, иногда отключая воду без предварительного уведомления. Последний раз вода отключалась 30 декабря.

Позиция коммунального предприятия

Главный инженер предприятия Виталий Панаетов пояснил, что микрорайон застраивался поэтапно, а инженерные сети вводились в эксплуатацию постепенно. По его словам, при строительстве рядом с домами возможны повреждения коммуникаций, из-за чего в трубы могут попадать песок и поверхностные стоки. Основным способом решения проблемы он назвал повторную промывку сетей.

Когда решат проблему

В «Костанай-Су» сообщили, что за последнее время сети промывали около десяти раз, в том числе по обращениям ОСИ. Вместе с тем жители считают, что причиной может быть повреждение труб из-за продолжающихся строительных работ, поскольку многократные промывки не дали ощутимого результата.

В коммунальном предприятии заверили, что проблему планируют устранить в течение полутора месяцев.

