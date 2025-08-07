Воду из-под крана можно использовать как питьевую, заявил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передает informburo.kz
На брифинге в правительстве министру задали вопрос о нехватке питьевой воды в некоторых государственных учреждениях. Журналисты отметили, что сотрудникам приходится самостоятельно приобретать воду в магазинах. В ответ министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев (или Нуржигитов — в зависимости от контекста) заявил, что питьевая вода доступна в каждом доме и поступает из-под крана.
«Питьевая вода вообще в государственных органах и в каждом доме сейчас есть. Она из-под крана течёт», – сказал он.
Министр добавил, что сам пьёт такую воду и пробует её в каждом регионе во время рабочих поездок.
