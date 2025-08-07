Воду из-под крана можно использовать как питьевую, заявил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передает informburo.kz

На брифинге в правительстве министру задали вопрос о нехватке питьевой воды в некоторых государственных учреждениях. Журналисты отметили, что сотрудникам приходится самостоятельно приобретать воду в магазинах. В ответ министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев (или Нуржигитов — в зависимости от контекста) заявил, что питьевая вода доступна в каждом доме и поступает из-под крана.

«Питьевая вода вообще в государственных органах и в каждом доме сейчас есть. Она из-под крана течёт», – сказал он.

Министр добавил, что сам пьёт такую воду и пробует её в каждом регионе во время рабочих поездок.

Стали известны имена обладателей государственных образовательных грантов Министерство науки и высшего образования РК объявляет список обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный...

Кому в Казахстане компенсируют расходы на коммуслуги В случае роста коммунальных тарифов расходы социально уязвимых категорий граждан будут компенсироваться за счёт местных...

Новая подстанция скорой помощи начала работу в Костанае Как сообщает пресс-служба Костанайской областной станции скорой медицинской помощи, в районе КСК начала работу новая...